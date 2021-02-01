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طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:28 م
طريقة عمل شوربة
طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة
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اسماء محمد
تعد شوربة البصل من أكثر الأكلات اللذيذة التى تساعد على رفع المناعة وعلاج نزلات البرد والانفلونزا لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة البصل بوصفات متعددة ومتنوعة لأشهر خبراء الطهى.
طريقة عمل شوربة البصل الاولى
غادة التلي
مقادير شوربة البصل
2 بصل شرائح 
4 كوب مرقة 
ملعقة كبيرة زبدة 
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة دقيق 
ملعقة صغيرة مستردة
 ملعقة صغيرة سكر 
ملح 
فلفل أسود 
نصف كوب جبنة جرويير مبشورة 
شرائح خبز باجيت 
طريقة تحضير شوربة البصل
* توضع الزبدة و الزيت على النار ثم يضاف البصل ويشوح جيدا و يضاف اليه القليل من السكر

* يضاف الدقيق ويشوح ايضا ثم تضاف المستردة، و تضاف المرقة وملح و فلفل أسود وتترك لتنضج قليلا

* تقدم مع خبز باجيت مقطع ومحمص في الفرن ويوضع على الوجه جبنة مبشورة حسب الرغبة
طريقة شوربة البصل الثانية
سالى فؤاد 
مقادير شوربة البصل
بصل 
زيت ذرة
زبدة 
نشا 
مرقة منزوعة الدسم 
ورق لورا 
ملح 
فلفل 
شرائح باجيت 
جبنة مبشورة 
طريقة تحضير شوربة البصل
* شوحي البصل مع زيت الذرة و الزبدة حتى اللون البني الفاتح ثم ضيفي المرقة والنشا ويقلب جيدا ثم ضيفي ورق اللورا ومكعب الزبدة

* ضيفي الملح والفلفل و تترك لتغلي مدة من الوقت حتى ينضج البصل تماماصبي الشوربة في طبق التقديم ثم زينيها بقليل من الجبنة وتقدم ساخنة مع قطعة باجيت

طريقة شوربة البصل الثالثة
غادة جميل
مقادير شوربة البصل
5 حبة بصل حلقات 
نصف كوب دقيق 
مرقة لحم
 ورق لورى 
ورشيستر شاير صوص 
خل بلسمي 
جبنة بارميزان
 كرفس 
ملح فلفل 
زبدة ملعقة كريمة 
طريقة تحضير شوربة البصل

* تشوح حلقات البصل في الزبدة وتترك قليلا حتى يتشوح البصل يضاف الدقيق ويقلب جيدا ثم يضاف الصويا صوص والورشيستر شاير صوص

* يضاف الورق اللورا والمرقة وملعقة من الكريمة وتترك على النار حتى تمام النضج

طريقة شوربة البصل الرابعة
سالى فؤاد 
مقادير شوربة البصل
5 بصلة شرائح رفيعة 
ملعقة زيت عباد الشمس
ملعقة كبيرة زبدة 
ملعقة كبيرة نشا  حسب الرغبة
مرقة  منزوعة الدسم
ورق لورا 
ملح فلفل أسود 
ملعقة كبيرة بودرة بصل 
شرائح باجيت 
جبنة مبشورة 
طريقة تحضير شوربة البصل
* يشوح البصل مع الزيت جيدا حتى اللون البني الغامق ثم تضاف الزبدة والمرقة والنشا ويقلب جيدا

* يضاف ورق اللورا والملح والفلفل الاسود تترك لتغلي حتى ينضج البصل تماما وتضاف بودرة البصل وتزين بشرائح الباجيت وعليها الجبنة المبشورة وتقدم


طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة
طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة
طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة
طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة
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