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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأثنين مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية بكليات  الطب  والصيدلة و الهندسة  خلال جولة تفقدية لعمليات التطوير والتجهيزات للتحول الرقمي لإجراء الاختبارات الإلكترونية للعام الجامعي 2020-2021 م.

فيما رافقه خلال الجولة بكلية الطب الدكتور  تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب، الدكتورة  بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف شومة مدير برنامج المنصورة مانشستر بكلية الطب ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة أعمال الامتحانات لطلاب برنامج المنصورة مانشستر بكلية الطب، كما رافقه بكلية الصيدلة الدكتورة  منال عيد عميد كلية الصيدلة،  الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور خالد بشير وكيل الكلية للدراسات العليا.

كما رافقه بكلية الهندسة  الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة .

فيما أشار  الدكتور أشرف عبد الباسط الى أن تجهيز مراكز الاختبارات الالكترونية  يأتى في اطار سعى الجامعة للانتقال  من النموذج التقليدى إلى النموذج القائم على التحول الرقمى الشامل  تزامنا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات  واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية و الإسراع بمعدلات التحول نحو الرقمنة بشكل يضع الجامعة  فى صدارة جامعات الجيل الثالث الأكثر تطورا وقدرةً على التعامل مع متطلبات عصر المعلومات .
رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية
رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية
رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية
رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية
رئيس جامعة المنصورة يتفقد مراحل تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية
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