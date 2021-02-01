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أخبار البلد

شكري ونظيرته السيراليونية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وإصلاح مجلس الأمن

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:19 م
وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال اللقاء
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محمد وديع
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اجتماعًا افتراضيًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيراليونية "نبيلة تونيس"، وذلك لبحث سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذلك التشاور حول عدد من الموضوعات الدولية التي تشغل اهتمام البلديّن. 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في شتى مجالات التعاون، خاصة تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المُباشرة في سيراليون من خلال تشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك. كما أشاد الوزير شكري بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتيّن من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية من بينها التعاون في مجال التشاور السياسي، والثقافة، والشباب والرياضة.

كما أضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تباحثا حول إمكانية استفادة الجانب السيراليوني من الخبرات المصرية في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي، والتعليم من خلال زيادة عدد المنح المصرية المقدمة وخاصة في المجال الطبي، وفي مجال تمكين دور المرأة والشباب، فضلًا عن تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلديّن.

واختتم حافظ تصريحاته، بالتنويه إلى تناول الوزيرين "شكري" و"تونيس" لملف توسيع وإصلاح مجلس الأمن والتأكيد على أهمية تحدث الدول الإفريقية بصوت واحد، وكذلك على الموقف الإفريقي الموحد على النحو الوارد في توافق "أوزلوينى" وإعلان "سرت"، حيث أثنى الوزير شكري على دور رئيس سيراليون في هذا الصدد كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بالترويج للموقف الأفريقي إزاء موضوع توسيع وإصلاح المجلس.
شكري ونظيرته السيراليونية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وإصلاح مجلس الأمن
شكري ونظيرته السيراليونية يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وإصلاح مجلس الأمن
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