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محافظات

لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قرر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  تشكيل لجنة مشتركة من إدارة السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتورة رحاب حسان مدير الإدارة وجهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة للمرور على 14 مستشفى خاص بالدقهلية وذلك بثلاث إدارات (المنصورة وطلخا وميت غمر).

جاء ذلك حرصا من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على التأكد من توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء استخدام تانكات الأكسيجين بمستشفيات الدقهلية بما في ذلك المستشفيات الخاصة (قطاع العلاج الحر).
 
فيما تمت تلك الحملات في الفترة من 27 يناير حتي 31 يناير للتأكد من سلامة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوافر البيئة المناسبة لحفظ واستخدام الغازات والاكسجين والتأكد من كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات ومتابعة الصيانة الدورية لها بما لا يعرض حياة العاملين والمرضى لأي خطر محتمل.
لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية
لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية
لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية
لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية
لجنة من الصحة المهنية للمرور على المستشفيات للتأكد من كفاءة شبكات الغازات بالدقهلية
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