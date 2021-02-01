التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من إيطاليا للعام الدراسى 2021/2022 .. تفاصيل

قالت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن سفارة مصر في روما افادت بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه للعام الدراسى 2021-2022.









وأوضحت أن مزايا المنحة هي أنها تمنح الجامعة شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان فضلاُ عن منحها شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام ، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية:





Nursing –

Physiotherapy –

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–





كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومه.





واشارت إلى أنها توفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين، وذلك علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاه تبعات جائحه كورونا، كما أن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.





كانت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت عن إفادة سفارة جمهوريه مصر العربيه فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10)منح دراسية للمرحلة الجامعيه الاولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.





واضحت أن بيانات المنحة هي





-تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الإتحاد الأوربى.





-مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية ) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة اضافية من اجل إكمال دراسته.





- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الإلتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص( على نفقتهم الخاصة) من اجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2 ) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.



