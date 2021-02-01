ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:30 م
مناورة بحرية للكراكة
مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش
Advertisements
انجي هيبة
تعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات أسطول هيئة قناة السويس والشرق الأوسط.

من جانبها، أعلنت هيئة قناة السويس، منذ قليل، خضوع الكراكة مهاب مميش لتجارب بحرية بترسانة  Royal IHC بهولندا، وتتضمن هذه المرحلة تجارب تشغيل كاملة لكافة معدات ومكونات الكراكة من ماكينات ومولدات وطلمبات وأوناش وحفار لاختبار مدى مطابقتها لشروط التعاقد وتدوين الملاحظات، استعدادا للمرحلة النهائية لتجارب التكريك والتشغيل في مصر قريبا.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، منذ قليل، تعد هذه المرحلة من المراحل الهامة التي تلي تجارب الرصيف، ويتطلب متابعة أعمالها وجود فريق عمل متكامل من هيئة قناة السويس لمتابعة قراءات الماكينات والمعدات والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

ومن المتوقع استكمال باقي أعمال تجارب البحر بهولندا في الأيام القادمة فور تحسن الأحوال الجوية ببحر الشمال.

الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا