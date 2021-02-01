الأكبر بالشرق الأوسط.. مناورة بحرية للكراكة مهاب مميش في هولندا.. شاهد

تعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات أسطول هيئة قناة السويس والشرق الأوسط.





من جانبها، أعلنت هيئة قناة السويس، منذ قليل، خضوع الكراكة مهاب مميش لتجارب بحرية بترسانة Royal IHC بهولندا، وتتضمن هذه المرحلة تجارب تشغيل كاملة لكافة معدات ومكونات الكراكة من ماكينات ومولدات وطلمبات وأوناش وحفار لاختبار مدى مطابقتها لشروط التعاقد وتدوين الملاحظات، استعدادا للمرحلة النهائية لتجارب التكريك والتشغيل في مصر قريبا.





وقالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، منذ قليل، تعد هذه المرحلة من المراحل الهامة التي تلي تجارب الرصيف، ويتطلب متابعة أعمالها وجود فريق عمل متكامل من هيئة قناة السويس لمتابعة قراءات الماكينات والمعدات والوقوف على الملاحظات المطلوبة.





ومن المتوقع استكمال باقي أعمال تجارب البحر بهولندا في الأيام القادمة فور تحسن الأحوال الجوية ببحر الشمال.



