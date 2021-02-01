المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل بالجيزة الذي اندلعت فيه النيران أمس الأول.





كانت الإدارة، استحدثت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بنطاق العقار للحفاظ على سلامة المواطنين.





فيما تستمر السنة اللهب والنيران والأدخنة في التصاعد من داخل العقار المحترق، بعد مرور أكثر من ٤٥ ساعة على اندلاع الحريق.





وفرضت الأجهزة الأمنية بالجيزة كردونا أمنيا كاملا حول العقار تحسبا لانهياره في أي لحظة.





كانت لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة أفادت بأن عقار فيصل المشتعل ستتم معاينته عقب انتهاء النيران لتقرر ما إذا كان هناك خطورة من عودة السكان إليه من عدمه.





وأضافت اللجنة أنه في حالة عدم سقوط العقار وتآكل الأعمدة الخرسانية من الحريق ستتم إزالته خشية انهياره.





وأخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة عدد من العقارات المجاورة للعقار الذي يحتوي على مخزن أحذية بمنطقة فيصل خشية امتداد النيران إليها بعد قرابة ٢٠ ساعة من اشتعالها بالمخزن.





وفرضت مباحث الجيزة كردونا امنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار ومنعت الاقتراب منه كما فرضت كردون حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.





وأوقفت صباح أمس قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس الأول عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.





وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق نشب مساء أمس الأول في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليء بكميات ضخمة من الاحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصان لتخزين للأحذية.





وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على اخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء للتعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلا أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: "سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالإخماد خطر".





وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من ١٨ طابق يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من إخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.





كانت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أشارت إلى أن ماس كهربائي نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.





وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ب ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.



