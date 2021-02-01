الجيش اللبناني يعتقل 18 إرهابيا في عرسال على صلة بتنظيم داعش

أعلن الجيش اللبناني اعتقال 18 شخصا بين لبنانيين وسوريين في بلدة عرسال، مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.





وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.





وذكر البيان أن الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.



