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أخبار العالم

الجيش اللبناني يعتقل 18 إرهابيا في عرسال على صلة بتنظيم داعش

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:44 م
الجيش اللبناني يعتقل
الجيش اللبناني يعتقل عناصر إرهابية في عرسال
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اللبناني اعتقال 18 شخصا بين لبنانيين وسوريين في بلدة عرسال، مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مديرية المخابرات في منطقة عرسال أوقفت خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر البيان أن الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية.

وأشار الجيش اللبناني إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزة الموقوفين الذين أحيلوا إلى القضاء المختص.
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