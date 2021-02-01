ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:56 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المحلة غدا في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري، والتي ستسافر للمنصورة بعد قليل للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حسام عبدالمجيد – أحمد عيد – ياسين مرعي


خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر

ويغيب عن الفريق كل من حمزة المثلوثي ومحمود شيكابالا للإصابة ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الجزيري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة الزمالك للموسم الجديد

الأحد.. اتحاد الكرة يقرر إغلاق قيد اللاعبين أمام أندية الدورى

اليوم.. إغلاق باب قيد اللاعبين أمام أندية الدوري الممتاز

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري

غياب مصطفى محمد.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بـ الدوري

بالكاجوال.. أشرف بن شرقي يتألق في جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن إسقاط طائرة درون إسرائيلية اخترقت أجواء لبنان.. وتل أبيب تعلق

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

وزير المالية يستجيب لمطلب نائب بفصل منصبه الوزاري عن رئاسته لهيئة التأمين الصحي

الأزهر: الخوض في الأعراض عبر صفحات التواصل جريمة تهدد المجتمع

خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغائها

بسبب كورونا.. توجيه مهم من السديس لـ القائمين على شؤون المسجدين الحرام والنبوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا