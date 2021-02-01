غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة





وتضم القائمة كلا من:







حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد







خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حسام عبدالمجيد – أحمد عيد – ياسين مرعي









خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي







خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر







ويغيب عن الفريق كل من حمزة المثلوثي ومحمود شيكابالا للإصابة ومحمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الجزيري.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المحلة غدا في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري، والتي ستسافر للمنصورة بعد قليل للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.