ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة التضامن: تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:08 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة شاركت فى الحد من الزيادة السكانية، حيث شهد برنامج "2 كفاية" تطوير عيادات تنظيم الأسرة، وتم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، وتنفيذ 5,046,540 زيارة طرق أبواب، و4,374 ندوة، 42 مسرح شارع، استفاد منها عدد مليون سيدة ، بمشاركة عدد 108 جمعيات ومؤسسة أهلية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة  بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني.. ويؤكد: تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية و500 فعالية مسرح شارع لاستهداف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة أكثر احتياجا

وزيرة التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع للعمالة غير المنتظمة.. وساهمنا بـ 2 مليار جنيه في أزمة كورونا

التضامن تنفذ مليون مشروع صغير لتمكين السيدات .. تفاصيل

برلمانية: "التضامن" تقوم بدور بطولي في دعم العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة تحفظ كرامة المواطن

برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة ستكون بمثابة نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغائها

محل بدون ترخيص ومواد مشتعلة.. صاحب حريق الدائري يواجه المؤبد والغرامة

هل تجوز الوصية بمنع أحد من حضور الجنازة؟ خالد الجندى يجيب

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري

كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور