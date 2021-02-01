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تعليم

تقسيم الطلاب وزيادة عدد اللجان.. تجارة حلوان استعدت لامتحانات نصف العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:17 م
الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين إسماعيل
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إسلام خالد
قال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 فى موعدها كما قررها المجلس الأعلى للجامعات وأنه قد تم الانتهاء من إعداد الجداول ومواعيدها لجميع فرق الكلية المختلفة. 

وأوضح الدكتور صلاح فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية فقامت الكلية بتقليل إعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات وذلك فى حرص الكلية على تطبيق جميع قواعد التباعد الاجتماعي و لمراعة تخفيف الكثافات كما قامت الكلية إيضآ بزيادة إعداد لجان الامتحانات وذلك لاستيعاب جميع الطلاب بدون حدوث زحام  ولمنع حدوث أى تكدس أو زحام قررت الكلية إيضآ زيادة إعداد المداخل والمخارج من لجان الامتحان

 و أضاف أن الكلية قامت بتقسيم أعداد الطلاب على ثلاث فترات على مدار اليوم وذلك بسبب عدد الطلاب الكبير المتواجد فى الكلية وكل هذة الاجراءات ضمن خطة الكلية والجامعة لتصدي ولمواجهة فيروس كورونا حتى تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين بالجامعة

وأشار عميد كلية التجارة الى أن الكلية فرضت على العاملين والمراقبين والمتواجدين فى الكلية أرتداء الكمامة والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكد أن عملية التعقيم والتطهير تتم بشكل دورى فى الكلية وأن لجان الامتحانات يتم التطهير والتعقيم بها قبل وبعد الامتحانات وذلك لتلاشى أى إصابات بفيروس كورونا .

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