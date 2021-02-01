هل أرباح البنوك حرام؟ الإفتاء تجيب

الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

هل أرباح البنوك من الربا؟

حكم فوائد البنوك

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إن الربا من المعاملات المحرمة شرعًا بجميع اتفاق العلماء لوجود النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل الاجتهاد.





وأوضح «شيخ الأزهر» خلال حلقة برنامج «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها حلال.





وكشف الإمام الأكبر، عن أنه حينما كان مفتيًا لدار الإفتاء كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك، مضيفًا: فاضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذ أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا»، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية ربا.



