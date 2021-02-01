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حوادث

إصابة أمين شرطة صدمته سيارة ملاكى على طريق بلقاس جمصة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:22 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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همت الحسينى
أصيب أمين شرطة باصابات متفرقة صدمته سيارة ملاكى على طريق بلقاس جمصة بالدقهلية أمام قرية الرزقة التابعة لمركز بلقاس.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاي من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب علي طريق رافد عمار ( بلقاس / جمصة) أمام قرية " الرزقة " دائرة مركز بلقاس . 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( د ي ط ٩٨٦٣ ملاكي ) قياة المدعو  وليد حسن إبراهيم خليل  ٤٦ عاما بالمعاش  ومقيم بندر طلخا ، باتجاه جمصة  وبمكان الحادث إصطدام بالمدعو ممحد إسماعيل السيد علي ٣٧ عاما أمين شرطة من قوه قطاع السجون سجن شديد الحراسة بجمصه " ومقيم بندر تمي الأمديد  حال عبوره الطريق لشراء بعض إحتياجاته من أحد المحلات بالطريق ، مما أدي إلي حدوث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس  وإشتباه كسر بالساقين وتم نقله إلي مستشفي بلقاس المركزي ٠
 
وبسؤال المصاب أيد مضمون الفحص ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب في حدوث إصابته ، وأضاف أنه كان متجها لجهة عمله " مرتديا ملابسه المدنية "  و بسؤال قائد السيارة إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه ولم يؤلر ذلك علي سير الحركة المرورية بالطريق  .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/١٤٦٠ جنح مركز شرطة بلقاس ، وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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