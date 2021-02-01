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تشمل جميع قرى الجمهورية.. «الكهرباء» تكشف تفاصيل تخصيص 175 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:50 م
شبكات توزيع الكهرباء
شبكات توزيع الكهرباء
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عادل نصار
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل تخصيص ١٧٥ مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة. 

وأكد "حمزة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر شاشة "دي إم سي" مساء اليوم، الاثنين، أن مبادرة "حياة كريمة" تشمل الوصول بجودة الشبكات إلى أعلى مستوى، وأن تكون الخدمة المقدمة إلى المواطن على درجة كبيرة من التحسن، وتنال قبوله ورضاه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الأمر في إطار التخطيط في هذا السياق، وتم الانتهاء من بعض القرى، ونتوسع لنشمل جميع قري الجمهورية في جميع المحافظات. 

كما أكد الدكتور أيمن حمزة، اهتمام القيادة السياسية وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفاصيل مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وأوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خصصت 175 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى، وتأمين التغذية الكهربائية لهؤلاء المواطنين وبجودة عالية.

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