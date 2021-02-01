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أون لاين وهجين.. جامعة القاهرة تعلن موعد وطرق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:31 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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عادل نصار
كشف الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن اخر استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد علم الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على ملامح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا الي أن بعض الكليات ستكون الامتحانات فيها عن طريق نظام اون لاين واخري عن طريق الحضور، وثالثة هجين بين الاثنين. 

في السياق نفسه أشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلي أن عودة الطلاب للسكن الجامعي ستكون بداية من ١٧ الشهر الحالي وتم الاتفاق على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠ فبراير الجاري. 

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، أن الامتحانات ستكون بنظام الصح والغلط وستعلن الجداول بداية من غد. 

كان مجلس جامعة القاهرة عقد جلسته الشهرية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير 2021، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعى الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى.
 
وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة حول تفاصيل الاجتماع، إن الامتحانات سوف تراعى تخفيف الكثافات، وأن كليات الجامعة ستعلن الجداول النهائية للامتحانات بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، مع بدء تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير، وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية، ووفقًا للإجراءات الإحترازية والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.
 
ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق أن وجه إليها رئيس الجامعة والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها، شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

كما تشمل المواصفات إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
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