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فن

وكمان راس حربة وادينى الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة.. أشهر إفيهات محمد هنيدى فى عيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:41 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده الـ 55 والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

ورسم الفنان محمد هنيدى البسمة على وجوه جمهوره وذلك من خلال عديد من الأفلام الكوميدية التى تضمنت كثيرا من الإفيهات والتى تظل محفورة فى أذهان المشاهد. 

ولعل من أبرز هذه الإفيهات: 

1- يا خرابى و كمان راس حربة الله يمسيك بالخير يا بيبو
2- حريم لا حريم لا أسمع كلامى يا على متأمنش لأى حرمة فى الدنيا دى غير امك ولو أبوك طلجها متأمنلهاش يا على
3-ادينى الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة
4- أنا سمعت كل حاجة.. إنى أفهم كلمة واحدة مفهمتش خالص
5- ألو أيوه يا فخرى نصى التانى موش لاقيه يا فخرى
6- هو فى خراشو أكتر من اللى احنا فيه؟
7-كنت بحب صندل فى مصر
8- وربنا لنيمك من المغرب يا.. صين
9-الحب ولع فى الدرة اجرى يا سعدية
10- يابا احنا بقينا نتعلق أكتر مابنستحمى
11- بدور على شغل 24 ساعة لدرجة مش لاقى وقت اشتغل
12- تركتينى وحدى.. وحدى تركتينى.. إيش هذا والله نفس المعنى
13-انت مش محور الكون يا تيمون.. ف ازعل وانت ساكت
14-إيه النعش اللى انت جايبة يغنى ده
15- زوق معاى الفرح حتعمل إيه حزوق معاك الفرح
16- شربتى بانجو ولا لسه ياسعدية
17-كان معكم نادر سيف الدين من أمام إحدى بيوت الدعارة
18- لا صباح ولا مسا ولا كلمة كويسة يا قلبك
19- محدش شاف بقى أصله كان عايز يشرب قهوة
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