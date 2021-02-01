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رياضة

جالاتا سراي يعلن التعاقد رسميا مع مصطفى محمد ويكشف تفاصيل الصفقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:06 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، التعاقد رسميًا مع مصطفى محمد قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

ورحب نادي جالاتا سراي التركي بـ مصطفى محمد عبر موقعه الإلكتروني، متمنيًا له التوفيق مع النادي.

وأكد نادي جالاتا سراي بأنه تم التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وأشار النادي إلى أن مصطفى محمد سيتقاضى 400 ألف دولار في الموسم الحالي، على أن يتقاضى 725 ألف دولار الموسم المقبل.

ونشر الموقع الإلكتروني لـ جالاتا سراي أول صورة لـ مصطفى محمد بـ قميص الفريق.

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