باستثمارات 515 مليار جنيه.. أحمد موسى: الرئيس السيسي ينفذ مشروعا لإنقاذ 58 مليون مصري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع تطوير قرى الريف والصعيد أهم مشروع في تاريخ مصر؛ لأنه يخدم 58 مليون مصري، موضحا أن الرئيس السيسي أنقذ مواطني الصعيد والقرى بهذا المشروع.





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «مشروع تطوير قري الصعيد والريف يخدم كل المصريين»، منوهًا بأن المشروع القومي لتطوير القرى والتوابع لها يتضمن 4500 قرية و11 ألف تابع ونجع.





وتابع أحمد موسى «الدولة داخلة بكل قوة عشان تغير حياة 58 مليون مواطن بتكلفة 515 مليار جنيه، ودا هيعتبر واحد من أهم المشروعات القومية التي تصل بها الدولة للمواطن اللي مش هيستفيد بالعلمين».





وأشار أحمد موسى، إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.



