تامر أمين: مباراة الأهلي والدحيل مصيرية.. وهذه رسالتي لـ موسيماني

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي يشارك في العالم للأندية في الدوحة، مضيفا أن "جماهير الأهلي لديهم ثقة في لاعبي النادي الأهلي، وأن الأهلي هيشرفنا ويرفع راسنا". كأسللأنديةالأهليلديهم





وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار " المذاع على قناة "النهار": "الأهلي سوف يواجه الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في مباراة مهمة".





وتابع تامر امين: "في حالة تجاوز الأهلي مباراة الدحيل القطري وسوف يواجه بايرن ميونخ الألماني، ومفيش مستحيل في كرة القدم".





وأكمل تامر أمين: "مباراة الأهلي والدحيل مصيرية لأن نظام بطولة كأس العالم للأندية بخروج المغلوب في أي مباراة".





ولفت تامر أمين: "نادي الدحيل القطري لديه مجموعة كبيرة من المحترفين قيمتهم تقارب الـ 500 مليون جنيه جلبهم الدحيل استعدادا لمباريات كأس العالم للأندية".





وتابع تامر أمين: "انا مش بفتي في كرة القدم ورسالتي لموسيماني خلي بالك من هجوم الدحيل لأنهم يملكون هجوما ثقيلا، ومشكلة الدحيل في خط الدفاع الضعيف الذي يمتلكه".