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أخبار العالم

عبير موسى تطالب بتغيير الدستور التونسي.. وتوجه اتهامات خطيرة للغنوشي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:43 م
عبير موسى زعيمة الحزب
عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس
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قسم الخارجي
أكدت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن بلادها تعيش أزمة دستورية وصراعا بين الرئاسات الثلاث، وأن تغيير الدستور ضرورة قصوى.

وقالت "موسى"، في تصريحات بفضائية "العربية"، إن حكم الإخوان في تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، موضحة أن بلادها في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011.

وأضافت السياسية التونسية، أنها تضغط لمنع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان من فرض أجندته السياسية، مؤكدة أن الغنوشي يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية.

وتابعت "بعض القوى المدنية تساعد الغنوشي في السيطرة على البرلمان التونسي".

وأكدت موصى أن القوى المدنية التونسية يجب أن تتحد  لمواجهة النهضة وتغيير الدستور، موضحة أن تغيير الدستور التونسي ضرورة قصوى.

كان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دعا إلى إرساء نظام برلماني بالكامل، بعد رفض الرئيس قيس سعيد عدد من الوزراء ضمن التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي.

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