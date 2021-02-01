خبير: سندات الخزانة تعطي فائدة 10.9% على العامين و11% لـ 3 سنوات..فيديو

قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الوظيفة الرئيسية للبنك المركزي خفض معدل التضخم لاستقرار أسعار جميع المنتجات والسلع .









وأضاف محمد عبد العال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إن معدل نمو الاقتصاد المصري الآن لا يحتاج ان نقوم بعمل خفض حاليًا في أسعار الفائدة مؤكدا اننا الان في مرحلة استقرار وتنمية الدولة .



