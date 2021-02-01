نيسان السعودية تطلق أول دليل إرشادي لمكافحة كورونا.. تفاصيل

أعلنت شركة نيسان السعودية إصدار أول دليل إرشادي في قطاع السيارات مخصص للوكلاء، بالتعاون مع "وقاية" المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.





وأوضحت نيسان فى بيان أن الدليل الإرشادى يعد الأول من نوعه؛ لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 وحرصًا منها على توفير بيئة آمنة للعملاء والموظفين.





يشار إلى أنّ برنامج الأمان والنظافة برنامج عالمي تطبّقه نيسان في عدد من الأسواق حول العالم، واعتمدته نيسان العربية السعودية في المملكة لكنها كانت السوق الوحيد الذي تجري فيه مواءمة إرشادات البرنامج مع بروتوكولات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.





ويحتوى الدليل على التفاصيل التشغيلية ونقاط الاتصال بين الموظفين والعملاء وبين العملاء أنفسهم، ويهدف البرنامج إلى توفير راحة البال للعملاء من خلال تطبيق إرشادات العودة إلى العمل.





وتم تنفيذ البرنامج في معظم صالات عرض وورش عمل بترومين نيسان، وقال بدر الحسامي، المدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية "تلتزم نيسان العربية السعودية بالحفاظ الدائم على سلامة عملائنا وشركائنا وموظفينا".





ويعدّ إطلاق الدليل التشغيلي لقطاع السيارات الذي يتماشى مع بروتوكولات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.





وأضاف الحسامي "الدليل يعد خطوة مهمة في ضمان بيئة آمنة للجميع ويشكّل سابقة بالنسبة إلى قطاع السيارات في المملكة، كما أننا ممتنّون لدعم المركز الوطني ونحيّي مبادرته إلى تحديد إطار العمل اللازم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين".



