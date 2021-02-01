الإخوان عندهم حرقان.. أحمد موسى يدافع عن أحمد مكي وكريم عبد العزيز بسبب الاختيار 2

استنكر الإعلامي أحمد موسى الهجمة التي يتعرض لها النجم أحمد مكي من الجماعة الإرهابية ، بسبب مشاركته في بطولة مسلسل الاختيار 2، مشيرا إلى ان المسلسل سوف يفضح احفاد البنا والمعتصمين الإرهابيين في رابعة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: : « كريم عبد العزيز وأحمد مكي سوف يقدمان عملا دراميا تاريخيا يجسد ملحمة شهداء الشرطة الأبرار الذين قتلوا على يد الخونة من جماعة الإخوان الإرهابية»، موضحا ان الإخوان في حالة من الهيجان والغليان بعد نشر الفنان أحمد مكي صورته في كواليس المسلسل.





وسخر موسى من الإرهابيين،: «انتوا عندكم هيجان وهتموتوا من مكي عشان نشر صوره .. احنا بقى هننشر الصور والفيديوهات التي تثبت انكم عناصر إرهابية مسلحة»؛ قائلا: «لم يكن اعتصام سلمي ولكن كان مسلح».





وردد موسى: « لساني يعف عن ذكر ما كان يحدث في ميدان رابعة العدوية .. عيب الكاميرات كانت مصوره كل حاجة».





وتابع : «كل سنة وانتم طيبين ونطلع اعمال وطنية من انتاج تامر مرسي ونكيد الجماعة الإرهابية .. واللي يتصدى لأحمد مكي وكريم عبد العزيز احنا اللي نتصدر له» .





واستطرد موسى: « كلنا وراكم يا كريم انت ومكي .. واللي انتوا بتقدموه عمل وطني يستحق العرض لكشف تامر الجماعة الإرهابية على مصر والوطن».