جزيرة للقطط فقط وبحيرة سحرية.. لغز أغرب 20 مكانا حول العالم.. صور

برغم اقتراب هذه الحديقة من الشاطئ الشمالي لجزيرة (يوتيجران) النائية في سيبريا، إلا أنها تعد وجهة سياحية مروعة، حيث تقع على بعد 82 كيلومترا قبالة ساحل ألاسكا، وذلك بسبب وجود عظام ضخمة مثبتة في الأرض، وأضلاع وفقرات ضخمة مثبتة أفقية في الأرض بشكل غريب، واتفق العلماء على أنها ترجع إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، ولكن لم يعرف أحد إذا كانت مكانًا مقدسًا للقبائل المحلية أو مجرد مكان لتجمع المذابح الجماعية.