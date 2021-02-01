جزيرة للقطط فقط وبحيرة سحرية.. لغز أغرب 20 مكانا حول العالم.. صور

رغم الجهود المبذولة لاكتشاف العالم منذ مئات الأعوام، إلا أن كوكب الأرض ما يزال لم يفصح عن كل أسراره بعد، خاصة أن هناك العديد من الأماكن الغريبة التي توصل العلماء إلى حل لغزها فيما ما زالت مناطق أخرى حتى الآن بدون تفسير علمي أو منطقي، ومنها 20 مكانا هى الأكثر غرابة حول العالم.
1. البحيرة ذات النقاط، في كولومبيا - كندا
حظيت البحيرة ذات النقاط الدائرية على احترام وتقدير سكان أوكاناجان الأصليين، بسبب اعتقادهم أنها مقدسة، لأنها تتميز صيفا بالتبخر الكامل ولا يتبقى سوى برك معدنية صغيرة، كل منها يتخذ شكلا دائريا مختلف اللون وبعيد عن الآخر.
2. الجسر العملاق - أيرلندا الشمالية
يرجع تاريخ الجسر العملاق إلى قبل 60 مليون سنة، حيث تسبب انفجار بركاني ضخم في انصهار كتل من البازلت المنصهر، والتي تجمدت بعد ذلك وتقلص حجمها مع تبريدها، مما تسبب في اتخاذها الشكل المميز الموجود حتى الآن، ويوجد بها حوالي 37 ألف عمود، وتم إدراج الجسر في مواقع التراث العالمي، وكان يعتقد السكان القدماء أنه تم إنشاؤه بواسطة رجل عملاق بحسب الأساطير.
3. بئر ثور - أوريجون بالولايات المتحدة
يقع بئر ثور في الولايات المتحدة، ويتميز بأن الأمواج تدفق عبر المجرى ثم تنطلق إلى أعلى بقوة كبيرة، وينصح دائما بابتعاد الزوار عنه للحفاظ على سلامتهم خاصة في أوقات المد العالي أو أثناء العواصف الشتوية.
4. باموكالي - تركيا
يعد قصر القطن والمعروف أيضا باسم باموكالي، بأنه واحد من الأطلال القديمة لمدينة هيرابوليس التاريخية التي بنيت حولها، وهو من مواقع التراث العالمي الرائعة لليونسكو في جنوب غرب تركيا، ويتميز بوجود شلالات المياه من الينابيع الطبيعية، والتي تدفق عبر الحجر الأبيض الجيري.
5. البحيرة الوردية - أستراليا الغربية
تم اكتشاف هذه البحيرة الغريبة في عام 1802، وهي تقع على أكبر الجزر في ريشيرش بغرب أستراليا، وتحافظ البحيرة على لونها الوردي الغامق على مدار العام، وفسر العلماء هذه الظاهرة بأنها ترجع إلى ارتفاع نسبة الملوحة في البحيرة بالإضافة إلى وجود أنواع من الطحالب المعروفة باسم ( Dunaliella salina) والبكتيريا الوردية المعروفة باسم (halobacteria) والتي تسببت في أن تصبح باللون الوردي.
6. مدرجات الترافرتين - إيران
تعتبر مدرجات الترافرتين الجميلة والغريبة التي تقع في شمال إيران ظاهرة طبيعية مذهلة تطورت على مدار آلاف السنين، وتتكون من الحجر الجيري من نوع يتكون من رواسب الكالسيوم الموجود في المياه المتدفقة من ينابيع المياه، أما اللون البرتقالي المائل إلى الأحمر فيرجع إلى وجود نسبة عالية من أكسيد الحديد في ينابيع المياه.
7. جبال تيانزي - الصين
تقع هذه الجبال في شمال غرب مقاطعة هونان في الصين، وتتكون هذه القمم من الحجر الجيري ومغطاة بالخضرة، وهذه المنطقة تعرف بأنها قطعة من الجنة، ونالت شهرة واسعة بعد تصوير فيلم (أفاتار) الشهير بها.
8. خطوط ناسكا - بيرو
تعد الأشكال الحيوانية والأشكال الهندسية المحفورة في صحراء بيرو واحدة من أعظم الألغاز في أمريكا الجنوبية، ويمكن رؤيتها فقط من الجو ويصل طول بعض الأشكال غير المفسرة إلى 200 متر وتم تنفيذ كل واحدة في خط واحد متصل، وتم استكشافها لأول مرة من إحدى الرحلات الجوية.
9. مثلث برمودا - شمال المحيط الأطلسي
رحلة طويلة من الأسطورة والغموض، عن مثلث برمودا الي تصل مساحته إلى 500 ميل مربع، ويعرف أيضا بـ مثلث الشيطان ويقع بين فلوريدا و بورتوريكو، وعلى الرغم من تشكيك خفر السواحل الأمريكي في وجود أي منطقة مريبة في هذا المكان، إلا أنه تم توثيق نظريات المؤامرة عن المثلث بعد القراءات المغناطيسية غير العادية التي تم تسجيلها كلما اقتربت مركبة من المثلث، وكذلك السفن والطائرات والأشخاص الذين اختفوا هناك بدون سبب ودون أثر.
10. جزيرة سقطرى - اليمن
تقع هذه الجزيرة النائية في اليمن وهي منفصلة عن البر الرئيسي لأفريقيا منذ أكثر من 6 ملايين عام، وتبدو كأنها جزء من أفلام الخيال العلمي، نظرا للتنوع البيولوجي الفريد حيث يوجد بها نباتات وأشجار غير موجودة في أي مكان آخر في العالم، تحديدا الشجرة النادرة وهي شجرة دم التنين القديمة الملتوية وشجرة الزجاجة المنتفخة.
11. يد في الصحراء - تشيلي
يقع هذا العمل الفني الغريب في وسط صحراء أتاكاما في تشيلي، ويرجع إلى النحات التشيلي ماريو إرارازابال وكان قد اشتهر بأعماله المرتبطة بالمعاناة الإنسانية وجسد هذا العمل الشعور بالوحدة، ويقع على بعد 46 ميلًا جنوب مدينة أنتوفاجاستا.
12. تلال الشيكولاتة بجزيرة بوهول - الفلبين
تنتشر تلال بوهول المخروطية التي يبلغ عدد سكانها 1700 شخصًا وسط جزيرة في الفلبين، وهي مرتفعة ومنتظمة الشكل حتى يُخيل لمن يراها أنها من صنع الإنسان، ووفقًا لليونسكو، فإنها تكونت من الرواسب المرجانية ونتجت عن تآكل مياه الأمطار، ويتم تسميتها بتلال الشيكولاتة لأن في موسم الجفاف يتحول لون أوراق الشجر من اللون الأخضر إلى البني.
13. الشاطئ الأحمر في بانجين - الصين
يعرف أيضا باسم الشاطئ الأحمر، وهذا الشاطئ الغريب مغطى بنوع من الأعشاب البحرية يسمى (Sueda)، والذي يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح في الخريف، ويقع الشاطئ على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بانجين، وتعد هذه الأراضي الرطبة محمية طبيعية هامة للطيور المهاجرة.
14. سهل الجرار - لاوس
تقع الحديقة الغريبة في مقاطعة شينج خوانج، وتتميز بتناثر حجارة صخرية في مجموعات، ورغم تداول العديد من الشائعات المتعلقة بها ومنها أن الحجارة الأسطوانية كانت تستخدم لصنع نبيذ الأرز العمالقة، إلا أن التفسير العلمي هو أن الحجارة الضخمة كانت تستخدم في مراسم الجنازة القديمة.
15. منتزه جوبلين في يوتا - الولايات المتحدة الأمريكية
المنطقة الصحراوية الحمراء، شديدة الشبه بكوكب المريخ عبارة عن وادي غير مأهول على بعد 216 ميلًا جنوب شرق (سولت ليك سيتي) في يوتا، وأدى تآكل الحجر الرملي الناعم لسنوات عديدة بفعل الرياح والمياه ليشكل قممًا غريبة أو أغطية للرأس يعتقد البعض أنها تشبه العفاريت، وتبلغ مساحتها حوالي ميل واحد.
16. حديقة عظم الحوت - سيبيريا
برغم اقتراب هذه الحديقة من الشاطئ الشمالي لجزيرة (يوتيجران) النائية في سيبريا، إلا أنها تعد وجهة سياحية مروعة، حيث تقع على بعد 82 كيلومترا قبالة ساحل ألاسكا، وذلك بسبب وجود عظام ضخمة مثبتة في الأرض، وأضلاع وفقرات ضخمة مثبتة أفقية في الأرض بشكل غريب، واتفق العلماء على أنها ترجع إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، ولكن لم يعرف أحد إذا كانت مكانًا مقدسًا للقبائل المحلية أو مجرد مكان لتجمع المذابح الجماعية.
17. شاطئ جلاس في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
يقع هذا الشاطئ المميز في كاليفورنيا، ويتميز بأن الشاطئ ليس به صخر أو رمل ولكنه عبارة عن قطع زجاج ناعمة، ويرجع ذلك إلى تفسير علمي وهو بعد امتلاء الشاطئ بالقمامة والزجاجات، حطمت الأمواج كل شيء إلى حصى ملونة والآن يأخذ الزوار قطع الزجاج معهم إلى المنزل.