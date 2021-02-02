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رياضة

وكيل مصطفى محمد: الأهلي لم يكن في صورة المفاوضات.. وبيراميدز مجرد كلام

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:39 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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حسام الحارتي
كشف أحمد يحيي وكيل اللاعب مصطفى محمد المنتقل حديثا من الزمالك الي جالطة سراي التركي حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب خلال الفترة الماضية 

وقال أحمد يحيي وكيل اللاعبين في تصريحات لفضائية"اون تايم سبورتس"،  الأهلي لم يكن في صورة المفاوضات مع مصطفى نهائيا، وبيراميدز كان مجرد كلاما لم يرقى لحسم بشكل جاد 

وتابع:" مصطفى محمد تعرض لضغوط بسبب رغبته في الاحتراف ولم يكن يرغب في الاستمرار بالدوري المصري 

واستكمل : حلمي أن يلعب مصطفى محمد في ريال مدريد.. كمان الأجواء في تركيا سهلة على مصطفى محمد وسينسجم سريعا وهذا ما يسهل مشواره مستقبلا في أوروبا 

واوصل: مصطفى محمد موجود في قائمة جالطة سراي استعدادا لمباراة الغد موضحا أن أجواء الاستقبال لمصطفى محمد من المطار حتى النادي كانت رائعة
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