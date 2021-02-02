ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سيناتور أمريكية تكشف نتيجة المناقشات مع جو بايدن

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:38 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السيناتور الأمريكية سوزان كولينز، اليوم الثلاثاء، إجراء نقاش مثمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول حزمة مساعدات فيروس كورونا. 

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة خطته لإنقاذ الاقتصاد من جائحة كورونا. 

يأتي الاجتماع بعد أن كشف أعضاء مجلس الشيوخ عن اقتراح مضاد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 618 مليار دولار، أي حوالي ثلث حجم الحزمة التي اقترحها بايدن.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي في تصريحات - نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع .

وقالت بساكي: "تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1,9 تريليون دولار بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يحذرون ترامب من العفو عن نفسه وحلفائه وأسرته

بقيمة 1.9 تريليون دولار.. خطة بايدن للإغاثة من كورونا تواجه مقاومة شرسة من الجمهوريين

اختبار فاشل للجمهوريين.. الشيوخ الأمريكي يرفض إعلان محاكمة ترامب غير دستورية

صفوف الجمهوريين تتماسك.. هل ينجو ترامب من محاكمة العزل في مجلس الشيوخ؟.. أعضاء حزبه يبدلون مواقفهم لصالحه.. والحزب يضغط على المطالبين بمعاقبته

الجمهوريون يطالبون بايدن بتخفيض خطة الـ1900 مليار دولار لمواجهة كورونا

قبل محاكمة ترامب.. لقاء يجمع بايدن وأعضاء جمهوريين بالشيوخ الأمريكي

ترشيحاتنا

معجزة من 2000 عام.. العثور على مومياء بلسان ذهبي للحديث إلى الإله

مسئول بـ الأهلي لـ عمرو أديب: تشجيعك لنا خطوة للتغيير.. والأخير: الزمالك عالمي وأول الدوري

البنك المركزي يقلص طباعة النقود إلى 655.101 مليار جنيه في أغسطس الماضي

قرار عاجل من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

دراسة: عرض غريب على اللسان يؤكد الإصابة بفيروس كورونا

الزمالك: المركز الثاني بالنسبة لنا أخير.. وهذا موقفنا من تجديد ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل