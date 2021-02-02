الصحة: مصر كانت من أولى الدول الإفريقية حصولا على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، إن مصر كانت من أولى الدول الإفريقية حصولا على لقاح فيروس كورونا.





وأشار مجاهد - خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"- إلى أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم الأطقم الطبية، لأنهم خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية حصلوا على حصتهم من اللقاح.





وأوضح مجاهد أن وزارة الصحة مستمرة في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية العاملين في مستشفيات العزل في حوالي 360 مستشفى على مستوى المحافظات .





وأشار مجاهد إلى أنه خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري سيتم البدء فى تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الفشل الكلوي وكبار السن ، مضيفا أن وزارة الصحة ستفتح الموقع الإلكتروني للمواطنين لبدء التسجيل، وسيتم إعطاء اللقاح طبقا لترتيب الأولويات.





وأوضح أن هناك جدولا زمنيا يتم تحديثه بشكل يومي، مؤكدا أننا سنشهد انفراجة لدفعات عديدة من اللقاحات متنوعة المصادر، بداية منتصف فبراير حتى شهر يونيو القادم سوف يكون لدينا كميات كبيرة من اللقاحات.