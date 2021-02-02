أخبار الرياضة.. رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي.. وموقف تجديد فرجاني ساسي لـ الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الثلاثاء 2-2-2021 ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.





كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، سبب عدم التعاقد مع رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي أمس " الأحد"، قبل غلق باب القيد





أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرضٍ للجماهير والنجوم السابقين.





قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك أن ناديه يسعى بكل تأكيد لحصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وليس المركز الثاني لأنه بالنسبة للأبيض كأنه الأخير.





كشف أحمد يحيي وكيل اللاعب مصطفى محمد المنتقل حديثا من الزمالك الي جالطة سراي التركي حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم اللاعب خلال الفترة الماضية





قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك إن التعاقدات التي أبرمها الفريق في الميركاتو الشتوي وبصفة خاصة التدعيمات الهجومية كانت بناءً على رغبة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق .





يستضيف فريق انتر ميلان منافسه يوفنتوس، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.





يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه أسوان، اليوم، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز.





أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض من أكبر الفرق في أفريقيا.