حدث ليلا.. تحرك مصري جديد مع الكونجرس الأمريكي حول سد النهضة.. وإسرائيل تدرس إعلان الحرب على إيران

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 2-2-2021 نرصد أبرزها في التقرير التالي:





طالب الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بضرورة إقرار نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان، وذلك عقب الانقلاب الذي قاده الجيش.





أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض كبير للإصابات.





قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام، إن مصر كانت من أول الدول الإفريقية حصولا على لقاح فيروس كورونا.





عقدت السفارة المصرية فى واشنطن، جلسة افتراضية موسعة، لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ، حول سد النهضة.





ذكر التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المسئولين الإسرائيليين الكبار درسوا خطة الجيش في بلادهم لمهاجمة طهران، حيث ناقشوا استخدام التمويل الطارئ لتكاليف العملية.





يستضيف فريق انتر ميلان، منافسه يوفنتوس، اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.





طلبت إدارة الرئيس جو بايدن، من المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء حجتين مجدولتين بشأن سياسات الحدود المكسيكية المطبقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.





انتشر تسجيل صوتي جديد صادم، لطبيب الأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، ليلة وفاته، يكشف عن تفاصيل جديدة.





طرح الفنان محمد منير، منذ ساعات، أغنيته الجديدة "أنا رايق"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





كشف أحمد يحيي وكيل مصطفى محمد لاعب جالاطا سراي، كواليس انتقال اللاعب من نادي الزمالك إلى النادي التركي .





كشفت صحيفة "جلوبال تايمز" اليوم الثلاثاء، عن قرار الصين بتعليق التجمعات الدينية، خلال عطلة عيد الربيع القادمة، وذلك بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.