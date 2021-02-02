الري: قيمة إيرادات النشاط الجاري للقابضة للري تتضاعف لأكثر من 10 مرات خلال 5 سنوات

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف،اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور المهندس محمود محمد الحسيني غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف ، وذلك لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 2020/2021.





وتم خلال اجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 1.20 مليار جنيه،ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال النقل النهري) ، والتى تعد من المشروعات القومية الكبري الجارى تنفيذها حاليًا ، وبما يخدم منظومة الري علي مستوي الجمهورية .





وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدريًا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية ، مع جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية ، موضحًا أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت تبلغ (70) مليون جنيه ، وتضاعفت لأكثر من (10) مرات لتصل إلى (750) مليون جنيه فى 30/6/2020 ، ومن المنتظر أن تصل الى (950) مليون جنيه فى 30/6/2021 ، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.





وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف ، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته علي سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن



