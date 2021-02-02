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حوادث

مصرع شخص وإصابة طفل في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:38 ص
مصرع شخص وإصابة طفل
مصرع شخص وإصابة طفل في تصادم سيارة
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إيهاب عمر
لقي شخص مصرعه وأصيب طفل في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز القوصية. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد تصادم  السيارة رقم  ٤٧٩٢  ي ر أ ربع نقل و تروسيكل بدون لوحات بحري كوبري قرية فزارة بحوالي ٥٠٠ متر بالطريق السريع نطاق مركز القوصية. 

أسفر الحادث عن مصرع " صلاح. ف.ع" ٣٣ عاما مقيم قرية صنبو مركز ديروط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة
كما أصيب " فارس. ص. ف" ١٠ سنوات وتم نقله الى مستشفى القوصية، وتم التحفظ على السيارة وجاري البحث عن السائق
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