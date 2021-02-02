مصرع شخص وإصابة طفل في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب طفل في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي بمركز القوصية.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد تصادم السيارة رقم ٤٧٩٢ ي ر أ ربع نقل و تروسيكل بدون لوحات بحري كوبري قرية فزارة بحوالي ٥٠٠ متر بالطريق السريع نطاق مركز القوصية.





أسفر الحادث عن مصرع " صلاح. ف.ع" ٣٣ عاما مقيم قرية صنبو مركز ديروط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة