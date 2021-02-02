لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

البيض المخفوق هو الإفطار المثالي للأطفال والكبار، ولكن هل سبق لك أن وضعت الماء في البيض المخفوق عند الطهي؟
وفقًا لمجلة "freundin" الألمانية، تضمن ملعقة كبيرة من الماء لكل بيضة في النهاية أن يكون البيض في المقلاة رقيقًا وأي شيء غير جاف، على عكس الكريمة أو المايونيز، يكون الطعم أكثر اعتدالًا إلى حد ما، ولكنه من ناحية أخرى أكثر صحة أيضًا.
طريقة عمل البيض المخفوق بالماء
- من الأفضل خفق البيض في وعاء منفصل وتقليب ما لا يزيد عن ملعقة واحدة من الماء لكل بيضة.
- ثم قلبي البيض النيء بالشوكة حتى يتكون سائل متساوٍ بلون برتقالي.
- سخني مقلاة بقليل من الزبدة أو الزيت وأضيفي البيض.
- يجب ألا تكون المقلاة ساخنة جدًا، وإلا فسوف يجف البيض بسرعة.
- حاول إبقاء البيض يتحرك في جميع الأوقات.
- من الأفضل إخراج البيض من الطبق الساخن إذا لم يكن جاهزًا تمامًا.
- ثم تبل بالملح والفلفل.