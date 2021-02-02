لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

طريقة عمل البيض المخفوق بالماء

- من الأفضل خفق البيض في وعاء منفصل وتقليب ما لا يزيد عن ملعقة واحدة من الماء لكل بيضة.

- ثم قلبي البيض النيء بالشوكة حتى يتكون سائل متساوٍ بلون برتقالي.

- سخني مقلاة بقليل من الزبدة أو الزيت وأضيفي البيض.

- يجب ألا تكون المقلاة ساخنة جدًا، وإلا فسوف يجف البيض بسرعة.

- حاول إبقاء البيض يتحرك في جميع الأوقات.

- من الأفضل إخراج البيض من الطبق الساخن إذا لم يكن جاهزًا تمامًا.

- ثم تبل بالملح والفلفل.