بمعالج Snapdragon 888.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف OPPO Find X3 Pro

كشفت تسريبات خاصة بهاتف OPPO Find X3 Pro القادم من شركة أوبو الصينية، عن إطلاق الهاتف في شهر مارس المقبل، وحصوله على أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف OPPO Find X3 Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت.









وسيحصل هاتف OPPO Find X3 Pro على مستشعر IMX789 من سامسونج الذى يقدم دقة نهائية تصل ل 50 ميجا بيكسل، مع السماح بدخول كمية أكبر من الضوء مقارنة بالكاميرات الأخرى من أوبو حتى يستطيع الهاتف تقديم صور بدقة عالية للغاية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميجا بيكسل بمستشعر ماكرو للتكبير قادرة على التقريب البصري 2x، بالإضافة إلى 8 و3 ميجا بيكسل.





وسيأتى هاتف OPPO Find X3 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED ، وجودة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية.



