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اقتصاد

"غرفة الإسكندرية" تستضيف سفير غينيا لبحث إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية.


في بداية اللقاء أكد أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا، خاصة دولة غينيا، وأهمية التعاون مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن مستقبل الاقتصاد في القارة السمراء.


وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية"، تعاونت على مدار السنوات الماضية مع العديد من الدول الإفريقية، موضحًا أن الهدف من اللقاء بحث التعاون التجاري بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا.


من جانبه دعا سفير غينيا في مصر سوريبا كمارا، مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، لحضور مؤتمر عن سبل الاستثمار في غينيا خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، من خلال zoom، مؤكدًا أن المؤتمر سيشارك به ما يزيد على 600 شخص، من رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار من دول مختلفة.


وأضاف أن الهدف من اللقاء، مناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين "غرفة الإسكندرية" والغرفة التجارية بغينيا، لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الطرفين، وتنشيط العلاقات التجارية في مختلف المجالات.


حضر اللقاء أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، وشريف الجزيري، وأشرف الجزايرلي، ومحمود مرعي، والدكتور عمر الغنيمي، والمهندس محمد فتح الله، والبديوي السيد، وهشام حلمي.
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