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محافظات

"أزمات البحر الأحمر" تحذر من سقوط أمطار على مدن المحافظة غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط أمطار على سواحل البحر الأحمر، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء وحتى الجمعة.

وأصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار .

 

وأفادت غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ، وخاصة المحافظات الشمالية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير حتي يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021 ، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار علي السواحل الشمالية والغربية وسيناء وتمتد خلال هذه الفترة الي باقي الأنحاء ، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من محافظات ( مطروح _ الإسكندرية _ البحيرة _ جنوب سيناء _ البحر الأحمر.

وقامت محافظة البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وجرى رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخى الحيطة والحذر وخاصه على المسافرين على جميع الطرق.

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