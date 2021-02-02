كوميكس وتغريدة وبوست.. وزير الأوقاف يستعرض تحت القبة جهوده ضد التطرف والإلحاد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لمواجهة التطرف والإلحاد، والعمل علي حماية النشء الصغير من الأفكار الهدامة .









وأكد الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة بسطت توصيل المعلومات للأطفال، من خلال اصدار كتيبات كوميكس الأطفال لمواجهة التطرف ، كما استخدمنا الخيال العلمي.









وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تواجه الالحاد، وتواجه التطرف في جميع الاتجاهات. مؤكدا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره الا اذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم.









وأوضح أن الالحاد في عالمنا العربي والإسلامي، هو إلحاد موجه وممول وموظف لتفسخ المجتمعات، فإذا وجد في الشباب ميلا للتدين أخذوه للتطرف، وهو نفس الأمر مع استغلال التحرر في الإلحاد.







