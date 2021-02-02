طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

تقدم النائب الدكتور فريدى البياضى عضو الأمانة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأ ن اجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه ، والخطوات التى نفذتها الصحة للحيولة دون دخول الفيروس إلى البلاد .





وأ ضاف النائب فى تصريح لـ"المحرريين البرلمانيين " أن الأخبار المتداولة مؤخرا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره فى دولة الصين ، يجعلنا نتساءل عن اجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ اكثر من ٢٠ عامًا ، فى ظل عدم وجود اى علاج او لقاح لمنع انتشاره ، حيث أن الفيروس الجديد اقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت الى 75 % .





وأشار فريدى إلى أن التقارير المنشورة بوسائل الاعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا والذى تحول الى جائحة فى غضون اشهر قليلة ، مما يدفعنا للاستعداد لما هو اصعب من كوفيد 19 .



