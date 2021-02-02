طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

تقدم النائب الدكتور فريدى البياضى عضو الأمانة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن اجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه ، والخطوات التى نفذتها الصحة للحيولة دون دخول الفيروس إلى البلاد .
وأضاف النائب فى تصريح لـ"المحرريين البرلمانيين " أن الأخبار المتداولة مؤخرا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره فى دولة الصين ، يجعلنا نتساءل عن اجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ اكثر من ٢٠ عامًا ، فى ظل عدم وجود اى علاج او لقاح لمنع انتشاره ، حيث أن الفيروس الجديد اقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت الى 75 % .
وأشار فريدى إلى أن التقارير المنشورة بوسائل الاعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا والذى تحول الى جائحة فى غضون اشهر قليلة ، مما يدفعنا للاستعداد لما هو اصعب من كوفيد 19 .
وأوضح عضو اللجنة العامة ، أن فيروس نيباه يعتبر مرضا معديا ناشئا يسبب قلقا كبيرا للعالم أجمع، حيث تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما، كما تصل فترة حضانة الفيروس إلى 45 يوما، وذلك وفقا لما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، بأنه فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا بجانب اعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة .