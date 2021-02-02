ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة لـ وزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
تقدم النائب الدكتور فريدى البياضى عضو الأمانة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن اجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه ، والخطوات التى نفذتها الصحة للحيولة دون دخول الفيروس إلى البلاد . 

وأضاف النائب فى تصريح لـ"المحرريين البرلمانيين " أن الأخبار المتداولة مؤخرا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره فى دولة الصين ، يجعلنا نتساءل عن اجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ اكثر من ٢٠ عامًا ، فى ظل عدم وجود اى علاج او لقاح لمنع انتشاره ، حيث أن الفيروس الجديد اقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت الى 75 % . 

وأشار فريدى إلى أن التقارير المنشورة بوسائل الاعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا والذى تحول الى جائحة فى غضون اشهر قليلة ، مما يدفعنا للاستعداد لما هو اصعب من كوفيد 19 . 

وأوضح عضو اللجنة العامة ، أن فيروس نيباه يعتبر مرضا معديا ناشئا يسبب قلقا كبيرا للعالم أجمع، حيث تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما، كما تصل فترة حضانة الفيروس إلى 45 يوما، وذلك وفقا لما تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، بأنه فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا بجانب اعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وباء يهدد العالم تنقله الخفافيش.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه القاتل

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

الرعب القادم بعد وباء كورونا.. فيروس "نيباه" قاتل يبدأ بتدمير الدماغ

الوباء الأكثر فتكا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه

فيروس نيباه.. أعراضه تشابه كورونا ومعدل وفياته 75%.. فيديو

أستاذ مناعة: لا يوجد علاج حاسم لفيروس نيباه حتى الآن.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرع زوجين وطفليهما داخل مسكنهم بالعبور

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

مسئولون إسرائيليون: ندرس الهجوم على إيران

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

ربيعة يدخل نفق الأزمات والعقوبات تطارده بالأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتقدر تمشي .. أعراض أمراض الشرايين السباتية

تغلبت على السرطان 3 مرات.. مصير مأساوي لمراهقة بعد إصابتها بـ كورونا

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق