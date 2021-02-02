بالتعاون مع متحف "أورلاندو".. الجامعة الأمريكية تفتتح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود"

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع متحف "أورلاندو" للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، عن افتتاح معرض "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود" اليوم، بمركز التحرير الثقافي بحرم الجامعة بالتحرير ، حيث يضم المعرض أعمالًا فنية من التراث العربي والإيراني لفنانين مقيمين في الولايات المتحدة. يستمر المعرض حتى 2 مايو في قاعة ماريوت بمركز التحرير الثقافي .





تنظم المعرض "شيفا بلاغي" مستشارة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والرئيس الأكاديمي للفنون والبرامج الثقافية، بالتعاون مع كورالي كلايسن جليزون، المنظم المشارك بمتحف أورلاندو للفنون ، ويضم المعرض أعمالا لفنانين محليين وإقليمين، ويضم معرض القاهرة أعمالًا فنية لشيفا أحمدي، وفرح القاسمي، وخليل جبران، وبوران جينشي ويوسف نبيل.





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يستمد المعرض عنوانه من كتاب جبران خليل جبران "النبي" والذي يصف تحول المهاجر من "قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود"، كما يبدأ المعرض برسم لجبران ، تتضمن رحلة الفنانين المهاجرين مفاوضات إبداعية بين الماضي والحاضر، ومن خلالها يبتكر فنانو الشتات لغتهم المرئية الخاصة التي يمكن أن تنقل المعنى عبر الحدود الثقافية، واللغوية والاجتماعية ، ويجمع المعرض الأعمال الفنية التي تم إبداعها على مدى قرن من الزمان، والتي تستكشف المشهد الثقافي الغني للشتات الأمريكي.





من جانبه ، قال "لودر وايتلوك" المدير التنفيذي المؤقت لمتحف أورلاندو للفنون ، أن المعرض يستكشف عملية البحث عن المعنى والتي كثيرًا ما تواجه العديد من الأفراد الذين يسافرون أو يستقرون بدول أخرى، خاصة إلى أماكن ذات ثقافات مختلفة. يقام معرض متحف أورلاندو بالتزامن مع معرض الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعد فرصة استثنائية للتفكير بعمق في الشعور بالمكان والانتماء.





في ذات السياق ، قال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة "فرانسيس ريتشياردوني" أن الجامعة ترحب بهذا التعاون التاريخي بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومتحف أورلاندو للفنون ، فمن خلال القيادة المتفانية لجوناثان ونانسي وولف قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتبادل أكاديمي متميز مع جامعة سنترال فلوريدا .

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‏جدير بالذكر ، أن المعرض يوفر فرصة أكبر للتبادل الثقافي الهادف بين القاهرة وأورلاندو ، بحيث يمثل جوناثان وولف عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونانسي وولف هي عضو مجلس أمناء متحف أورلاندو للفنون.