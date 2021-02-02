وان بلس تستعد لإطلاق هاتف OnePlus Nord N1 بسعر رخيص.. مواصفات

تستعد شركة وان بلس الصينية، إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة، تحت اسم OnePlus Nord N1 ، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وذلك بعد الإعلان عن هاتفى Nord N10 وNord N100 من نفس الفئة العام الماضى.





وبحسب موقع SlashGear التقنى فإن هاتف OnePlus Nord N1 من المتوقع أن يعمل بمعالج للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 870 Soc من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظان التشيل أندرويد 11 .









وسيأتى هاتف OnePlus Nord N1 بشاشة قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية وهو معدل متوسط لمشاهدة الفيديوهات عالي الجودة والأفلام والألعاب الثقيلة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.





وسيحصل هاتف OnePlus Nord N1 على كاميرا خلفية ثلاثية، ستكون الأساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وفتحة عدسة 1.9 مع كاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة فستكون بمستشعر كاميرا ماكرو للتكبير بفتحة عدسة 3.4 مع ضبط تلقائي للصور.





ومن المتوقع أن تقوم شركة وان بلس بإطلاق هاتف OnePlus Nord N1 فى شهر مارس القادم كما سيكون سعر الهاتف رخيص نسبيا حيث من المتوقع أن ياتى أرخص من الهواتف السابقة له من نفس الفئة ، وذلك قبل إطلاق هواتف OnePlus 9 والتى حسب آخر التسريبات ستاتى فى شهر مايو القادم .





وستصدر وان بلس هاتف ثالث ضمن هواتف هواتف OnePlus 9 بسعر رخيص، وهو هاتف OnePlus 9 Lite حيث سيأتى بشاشة قياس 6.65 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، بدقة 3120×1440 بيكسل ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، مع ميزة +HDR10 ، ومستشعر للبصمة.



