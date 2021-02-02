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تعليم

البحث العلمي تعلن عن 3 وظائف جديدة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:50 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن(لمده ثلاث  سنوات) بداية من شهر إبريل2021.


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واوضحت أنه تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين يقوم المرشح بالتالى:

- تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الاعداد وتامين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب.

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-ir-beamline-scientist-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%83/?lang=ar

بينما اشارت الأكاديمية إلى أنه فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ، يعلن مركز البحوث الإقليمى الصينى RRCا لتابع للـ ICGEB بالصين عن وظيفة باحث رئيسي لإجراء أبحاث متطورة ومعالجة الأسئلة الأساسية لتطوير اللقاحات وعلم البيولوجيا، من المتوقع أن ينتج الباحث الناجح بحثًا أصليًا عالى الجودة وان يترجم النتائج إلى منتجات تكنولوجيا حيوية مع الإستفادة من التكنولوجيا الحيوية الصناعية ومنصات التسويق المتاحة فى CMC.

واوضحت أنه يتم تشجيع المتقدمين الذين يعملون فى مجالات البحث التى تكمل أنشطة البحث الحالية على التقدم... لمزيد من المعلومات:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/icgeb/?lang=ar

وفي سياق متصل أعلنت الأكاديمية فى إطار تعاونها مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، يعلن المعهد عن تعيين لوظيفة مساعد باحث بدوام جزئى بالمعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا.

واضافت أنه تحت مظلة برنامج الجمعية الدولية للسكان والمجتمعات العادلة  POPJUS ومجموعة أبحاث التماسك الإجتماعى والصحة والرفاهية SHAW التى تطلب تعيين مساعد باحث لمده 32 ساعة فى الأسبوع للعمل على المسائل النفسية المتعلقة بالرفاهية البشرية المستدامة  فى إطار مشروع “ديموغرافيا رفاهية الإنسان المستدامة”.

بينما لمزيد من المعلومات يمكن الدخول من هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa/?lang=ar

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