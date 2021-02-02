أماني البحيري وداليا قاسم تمثّلان النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية

حضرت اليوم كل من المستشارة الدكتورة أماني حسن البحيري أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، والمستشارة داليا طه محمد قاسم - أمام المحكمة التأديبية ببني سويف لتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة .





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة إن تمثيل العضوات لأول مرة للنيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية يأتي استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.





وأضاف أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية" كما نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".