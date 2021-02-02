مرور 20 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يضغط بشراسة لهز الشباك الأسوانية





سيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 79 % في بعض الأوقات، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى أسوان طريق شادي حسين وأحمد ياسر ريان.





وبدأ سيرامكيا كليوباترا المباراة بالتشكل التالي:





جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شادي حسين.

بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:

محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط .

سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة سيراميكا وأسوان التي تقام حاليا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.