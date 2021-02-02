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رياضة

مرور 20 دقيقة.. سيراميكا كليوباترا يضغط بشراسة لهز الشباك الأسوانية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة  من مباراة سيراميكا وأسوان التي تقام حاليا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

سيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 79 % في بعض الأوقات، وشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى أسوان طريق شادي حسين وأحمد ياسر ريان.

وبدأ سيرامكيا كليوباترا المباراة بالتشكل التالي:

جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خالد الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - محمد مسعد.

خط الهجوم:  أحمد ياسر ريان -  شادي حسين.

بينما جاءت قائمة البدلاء كالأتي:

محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - ريجا - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بينما جاء فريق اسوان في المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط . 
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