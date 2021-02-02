تعليم دمياط: الإعلام المدرسي مهم في توجيه الفكر الجمعي للطلاب

أكد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الإعلام المدرسي عامل أساسي في تشكيل وجدان الطلاب والفكر الجمعي لهم وخاصة في المرحلة الحالية.





كان ذلك خلال اجتماعه بمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية بحضور محمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة ووديع الفيومي المسئول الإعلامي للمديرية.





وأضاف "وكيل الوزارة" أن للإعلام بأنماطه ووسائله المتعددة دور بالغ الأهمية في بناء الإنسان عبر تعزيز انتمائه الوطني وتثقيفه وتعريفه بحقوقه وواجباته في الميادين كافة، وكذلك في بناء المجتمع من خلال الارتقاء بالرؤى والتصورات التي تساعد الطلاب على أن يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية والالتفاف حول المشروعات القومية للدولة.





مشيرا أن الإعلام بمختلف وسائله يمثل أهمية بالغة في تعزيز وحماية الهوية الوطنية. والإعلام ليس فقط أغنية أو مسرحية للوطن، بل هو معالجة فكرية أيضًا وحل ناجع وسريع، لمقاومة إستراتيجيات ترمي إلى النيل من وحدة بلادنا، وتكاملها الوطني.





ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بتفعيل دور مختلف وسائل الإعلام المدرسية المقروءة والمرئية والمسموعة، في توحيد العقل الجمعي لطلاب المدارس وتوجيه الوعي الفكري نحو قيم المواطنة والانتماء وغرس روح الوطنية وقطع الطرق أمام الأفكار الهدامة والمتطرفة داخل المجتمع المدرسي.



