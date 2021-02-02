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أخبار العالم

انتهاك صارخ.. رسالة شديدة اللهجة من رئيس البرلمان العربي لإسرائيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:00 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وقرارها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

 

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن ليس له أى أثر قانوني ويعتبر لاغي وباطل بموجب القانون الدولي، ولن يُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

 

وطالب رئيس البرلمان العربي حكومة وبرلمان كوسوفو التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة

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