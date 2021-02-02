السبت.. أبطال مسلسل المال والبنون في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي أبطال مسلسل المال والبنون بواحد من الناس على الحياة.

ويتحدث نجوم مسلسل المال والبنون عن كواليس أشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية، ويكشفون تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين.

ويتواجد من الأبطال الفنانة الكبيرة رجاء حسين و الفنان القدير رشوان توفيق والفنانة الكبيرة سلوى عثمان والفنان الجميل أحمد شاكر عبد اللطيف ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

وكانت قد حلت الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت عن اعترافات تذاع لأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول.





كما تتطرقوا في الحلقة إلى حكايتها مع شاكيرا، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت على لقائه.