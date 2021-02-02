رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .





وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمدة 3 أيام قادمة اعتبارًا من غدا الأربعاء 3 فبراير وحتى يوم الجمعة 5 فبراير وتوقعات بحدوث نشاط للرياح وسقوط أمطار من متوسطة إلى عزيرة على بعض المناطق.





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وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة وتكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".



