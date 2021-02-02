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رياضة

حازم إمام يهاجم ارتقاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم حازم امام نجم الزمالك والمنتخب السابق ما يحدث في الدوري المصري من ارتفاع لـ اسعار تعاقدات اللاعبين مع الاندية مشددا ان مصطفى محمد نجم الزمالك سيتقاضي في جالطا سراي 10 مليون جنيه في الموسم وهو مبلغ لم يكن ليحصل عليه حال جدد للزمالك

وأضاف في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن اللاعب في مصر اصبح يطلب ما لا يقل عن 15 او 20 مليون للتجديد لناديه او التعاقد مع فريق جديد وهي مبالغ مرتفعه للغايه وترهق ميزانية اي نادي 

وتابع حازم امام انه لابد من السيطرة على هذا الامر مشددا ان الزمالك وضع حد اقصي للتعاقد مع اي للاعب وهو 8 مليون جنيه وهو امر جيد يجب على جميع الفرق ان تفرضه 

وأكمل أن فريق جالطا سراي شارك في قبل في دوري ابطال اوروبا وعلى الرغم من ذلك تعاقد مع مصطفي محمد مقابل 10 مليون جنيه في الموسم 
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