نادين نسيب نجيم تنشر صورا لأولادها

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصورة لها مع أولادها.





وتألقت نادين نسيب برفقة اولادها وعلقت على الصورة قائلة "الله يبارك فيكم حياة قلبي، أولادي حياتي وروحي وعمري، هافن وجوفاني".





وتشارك نادين نسيب في بطولة مسلسل " النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي الا ان انتشار فيروس كورونا ادى الي توقف تصوير المسلسل وتاجيله للعام الحالي







