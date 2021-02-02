لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

العسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلًا من السكر المكرر ، وهو عبارة عن سعرات حرارية فارغة 100٪.

تظهر بعض الدراسات أن العسل يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري، ومع ذلك ، فإنه يرفع أيضًا مستويات السكر في الدم ،لذلك لا يمكن اعتباره صحيًا لمرضى السكري، ولا يفضل تناوله بكثرة.







