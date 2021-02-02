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لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:01 م
فوائد العسل الاسود
فوائد العسل الاسود
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نهى هجرس
يحتوي العسل الأسود على العديد من الفوائد، كما إنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، العسل صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلًا من السكر المكرر ، وهو عبارة عن سعرات حرارية فارغة 100٪.

وأظهرت دراستان أن عسل الحنطة السوداء يزيد من قيمة مضادات الأكسدة في الدم، وتم ربط مضادات الأكسدة بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان. قد تعزز أيضًا صحة العين .

تظهر بعض الدراسات أن العسل يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكري، ومع ذلك ، فإنه يرفع أيضًا مستويات السكر في الدم ،لذلك لا يمكن اعتباره صحيًا لمرضى السكري، ولا يفضل تناوله بكثرة.

يبدو أن العسل له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول، يؤدي إلى انخفاض طفيف في الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار مع رفع الكوليسترول الحميد "الجيد".

يُعد ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية أحد عوامل الخطر للإصابة بـ أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، تظهر العديد من الدراسات أن العسل يمكن أن يخفض مستويات الدهون الثلاثية ، خاصة عند استخدامه كبديل للسكر.


المصدر healthline


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