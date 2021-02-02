ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر يفوز على مستقبل وطن 2/3 بكأس مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:33 م
فريق النصر
فريق النصر
Advertisements
عبدالله هشام
فاز فريق النصر علي فريق مستقبل وطن بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر .

انتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل 1/1 تقدم النصر عن طريق كريم الضو من ركلة جزاء في الدقيقة 13 تحصل عليها بابا ابراهيم فيما تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني نجم احمد الصعيدي الوافد الجديد للنصر في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 12 .

واضاف بابا ابراهيم الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 17 من الشوط الثاني من تابعة لتسديدة احمد داعش القوية التي أرتد من العارضة .

وفي الدقيقة 38 تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل وطن .

بهذه النتيجة تأهل النصر للدور الرابع ببطولة كأس مصر في مواجهة شبان بدواي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النصر يفوز على القومي بثلاثية وديا

مبروك الثلاثية.. شريف عبد الفضيل يهنئ الأهلي بفوزه بكأس مصر

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على تشيلسي 3-0 في البريميرليج

زلزال مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

النصر يهزم العين بثلاثية في الدوري السعودي

النصر يتوج بالسوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال .. فيديو

ترشيحاتنا

عون يتسلم رسالة مهمة من الرئيس السيسي.. وهذا ما فيها

كورونا يتوحش.. إعلان خطير عن سلالات الفيروس المتحورة

أذكار المساء.. احرص على ترديدها يوميا

كارثة إنسانية.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تكشف رقما صادما للقتلى في صراع تيجراي

الحكومة: تكليف الهيئة الهندسية بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية بـ 10 محافظات

بعد تصريحات وزيرة التضامن.. تعرف على موعد الزيادة القادمة لـ أصحاب المعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك